При получении денежных средств в размере 1 млн. 200 тыс. сомов от представителей ОсОО «А.Л.» с поличным задержаны граждане КР

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по противодействию ОПГ и различным деструктивным элементам, в рамках возбужденного уголовного дела по п.1 ч.4 ст.208 «Вымогательство взятки организованной преступной группой» УК КР, 29 апреля 2024 года при получении денежных средств в размере 1 млн. 200 тыс. сомов от представителей ОсОО «А.Л.» с поличным задержаны граждане КР «О.Ч.Э.» и «К.М.Т.».

Вышеуказанные лица, войдя в преступный сговор, организовали схему по вымогательству денежных средств путем шантажа предпринимателей опубликованием видеоматериалов о якобы финансовых нарушениях в СМИ, а также обращения в правоохранительные и иные контролирующие органы. Следует отметить, что задержанные лица в целях придания правдивости своим преступным намерениям, а также склонения руководства вышеуказанной ОсОО к даче денежных средств, ранее инициировали ряд заявлений и обращений в адрес Президента КР, Генеральной прокуратуры КР, ГКНБ КР, МВД КР и ГНС при Министерстве финансов КР о различных финансовых и налоговых нарушениях компании.

Задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности вышеуказанных граждан к другим аналогичным преступлениям мошеннического характера.