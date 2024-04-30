Видео - За вымогательство 100 тысяч сом задержан начальник отдела налоговой службы Кара-Суйского района

Бишкек, "Саясат.kg". Его поймали с поличным при получении 100 тысяч сомов.
В Кара-Суйском районе задержан начальник отдела управления Налоговой службы, сообщили в ГКНБ.
Его поймали с поличным при получении 100 тысяч сомов.
Ранее в ГКНБ с заявлением обратился предприниматель, который просил принять меры в отношении начальника отдела УГНС по Кара-Суйскому району. Со слов заявителя, чиновник вымогал с него 100 тысяч сомов за сокрытие якобы имеющейся налоговой задолженности на 650 тысяч сомов, образовавшейся при импорте девяти машин на территорию Кыргызской Республики.
В ходе проведения проверочных мероприятий по данному факту, было установлено, что денежные средства вымогал начальник отдела налоговой службы Кара-Суйского района Ошской области К.Р.Т.
Его водворили в СИЗО ГКНБ.