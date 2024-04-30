Участились ДТП. Депутат требует, чтобы в Жогорку Кенеш пришел начальник ГУОБДД

По словам нардепа, в городе проблема пробок не решается, участились ДТП.

Депутат Жогорку Кенеша Русланбек Жакышов на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции потребовал, чтобы в парламент явился начальник ГУОБДД Женишбек Жоробеков.

По словам нардепа, в городе проблема пробок не решается, участились ДТП.

«Начальник ГУОБДД Женишбек Жоробеков два месяца назад пришел на должность, но до сих пор с нами не познакомился. Скоро летний сезон. В последнее время количество пробок и аварий увеличивается. Женишбек Жоробеков до этого в этой системе работал или нет? Непонятно, в столице проводится работа или нет. Пусть расскажет, какие планы, какую реформу можно провести в системе ГАИ, знаки и дорожные разметки уже стерлись», — заявил Русланбек Жакышов.

Он добавил, что все службы усиленно работают, но нет нововведений от ГУОБДД.



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