ГКНБ: Задержан экс-начальник Управления труда, социального обеспечения и миграции Тонского района

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

29 апреля 2024 года, ГКНБ задержан экс-начальник Управления труда, социального обеспечения и миграции Тонского района Иссык-Кульской области «К.А.К.», подозреваемый в нецелевом использовании и хищении средств государственного бюджета в размере более 1,5 миллионов сомов.

Так, «К.А.К.» злоупотребляя должностным положением создал условия для незаконного получения пятью жителями Тонского района единовременной финансовой помощи, в рамках государственного проекта по развитию малого предпринимательства «социальный контакт».

Кроме того, «К.А.К.» были подготовлены фиктивные документы об аренде для Управления труда, социального развития и миграции Тонского района служебной автомашины, с незаконным начислением заработной платы и отпускных выплат водителю, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность.

На основании собранных материалов, «К.А.К.» предъявлено обвинение и решением Каракольского городского суда он водворен в ИВС ОВД г.Каракол сроком на 2 месяца.

Следствие продолжается.