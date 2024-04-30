В Бишкеке могут построить культурно-деловой центр "Дом Москвы"

Подписана программа сотрудничества на 2024-2027 годы мэрии Бишкека с правительством Москвы.

Вопрос строительства культурно-делового центра "Дом Москвы" обсуждался в ходе встречи мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических связей столицы РФ Сергея Череминым.

Как отмечает пресс-служба столичной мэрии, стороны выразили готовность углублять двустороннее сотрудничество. На встрече была подписана программа сотрудничества на 2024-2027 годы мэрии Бишкека с правительством Москвы.

"В рамках этой программы будет реализовано тесное сотрудничество в сферах торгово-экономических отношений, дорожно-транспортной инфраструктуры, градостроительства, развития благоустройства столичных территорий, образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты населения и так далее", — говорится в сообщении.

В конце встречи стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, добавили в мэрии.

Sputnik