Задержаны должностное лицо МП «БАС» и директор фирмы-поставщика по факту закупки битума по завышенной цене

Бишкек, "Саясат.kg". По результатам назначенной судебно-бухгалтерской экспертизы, ущерб от приобретения битума по завышенной цене составил 12 млн. 769 тыс. сомов.

ГКНБ КР выявлен факт злоупотребления должностным положением работниками муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» мэрии г.Бишкек, которые вступив в сговор с хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставку битума, приобрели указанный материал по завышенной цене, в результате которого государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 12 млн. сомов.

Так, должностные лица МП «Бишкекасфальтсервис» мэрии г.Бишкек в июне 2024 года заключили договор с ОсОО «П», который среди коммерческих предложений заявил одну из самых высоких цен по поставке битума – 46 тыс. сомов за 1 тонну, в количестве 1 тыс. тонн, на 46 млн. сомов, тогда как средняя рыночная стоимость битума аналогичной марки – составляет около 31 071,72 сомов за 1 тонну – без таможенной пошлины, 33 138,81 сом – с таможенной пошлиной.

Следует отметить, что ОсОО «П» к настоящему времени осуществила поставку битума в БАС в объеме более 1000,63 тонн на сумму 45 млн. 928 тыс. 917 сомов.

По результатам назначенной судебно-бухгалтерской экспертизы, ущерб от приобретения битума по завышенной цене составил 12 млн. 769 тыс. сомов.

В ходе следствия, по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 337 ч.3 и 210 ч.4 УК КР задержаны и водворены в Учреждение №21 при СИН МЮ КР: главный инженер муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» мэрии г.Бишкек «Ш.У.Т.» и директор ОсОО «П» «А.А.А.»

Кроме того, в настоящий момент в рамках вышеуказанного уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия в отношении подрядчиков, которые недоброкачественно и несвоевременно провели капитальный ремонт дорог и тротуаров г. Бишкек