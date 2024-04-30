В Бишкеке пройдет сельскохозяйственная ярмарка "Весна 2024"

Также можно увидеть халяльные продукты.

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Торгово-промышленной палатой КР 30 апреля и 1, 2 мая 2024 года в Бишкека проводятся сельскохозяйственная ярмарка "Весна 2024".

По сообщению пресс-службы ведомства, на сельскохозяйственных ярмарках можно купить мясо, рыбу, молоко, масло, мед, колбасы, сыр, яйца, картофель, овощи, сахарный песок, муку и другие продукты по доступным ценам. Также можно увидеть халяльные продукты. В целях обеспечения жителей города широким ассортиментом социально-значимых продуктов питания, на ярмарке будет представлена прямая продукция сельхозпроизводителей без посредников.

Адрес ярмарки в Бишкеке: улица Разакова, (пересечение улиц Киевская и Токтогула)

URL: https://www.vb.kg/436735