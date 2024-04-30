Впервые на выборах избиратели могут применить электронные паспорта для прохождения идентификации на участках

Бишкек, "Саясат.kg". Впервые на выборах граждане могут применить электронные паспорта для прохождения идентификации избирателей на участках.

Как сообщает информационный отдел ЦИК, 28 апреля день выборов депутатов Жогорку Кенеша КР в Баткенском №2, Ошском №7 и Кара-Суйском №9 одномандатных избирательных округах.

Впервые на выборах граждане могут применить электронные паспорта для прохождения идентификации избирателей на участках.

Паспорт гражданина КР в формате электронного документа реализован в приложении системы «Тундук» Министерством цифрового развития и широко используется гражданами.

Его использование на выборах впервые внедрено в программы идентификации ГП «Инфоком во взаимодействии с ЦИК.