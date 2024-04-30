Почти 50 тонн саженцев земляники пытались незаконно ввезти в Кыргызстан

Северо-Восточная таможня выявила незаконный ввоз почти 50 тонн саженцев земляники.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

По ее данным, на складе в Бишкеке нашли саженцы земляники без документов, подтверждающих легальность их ввоза в Кыргызстан.

Установлено, что в адрес получателя ОсОО F.G. из Турции прибыли саженцы земляники общим весом 49 тысяч 100 килограммов. Товар не доставлен в таможенный орган, а сразу выгружен на складе получателя.

Составлен протокол задержания товаров, согласно таможенному законодательству ЕАЭС. Сумма ущерба, нанесенного бюджету государства, составила 1 миллион 465 тысяч 207 сомов. Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру.



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