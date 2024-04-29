Половина нарушений ПДД за прошлую неделю в Чуйской области — превышение допустимой скорости

За 21-28 апреля в Чуйской области Управление по обеспечению дорожной безопасности выявило 5211 нарушений ПДД.
Как пишет пресс-служба Чуйского УОБДД по ГУОБДД, в том числе:
- превышение допустимой скорости — 2499,
- создание препятствий другим авто и неподчинение дорожным знакам — 1673,
- другие факты нарушений ПДД — 546,
- управление автомобилем в нетрезвом состоянии — 82,
- управление транспортом без прав — 45,
- нарушение правил эксплуатации транспортным средством — 24,
- незаконная тонировка стекол авто — 6.
С помощью АПК «Авто-Ураган» выявлено 212 авто, превысивших допустимую скорость, а также имевших ограничения со стороны следственных и судебных органов.
За разные нарушения 228 водворены на штрафстоянку.
«Сводка» (АКИpress)