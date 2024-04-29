Половина нарушений ПДД за прошлую неделю в Чуйской области — превышение допустимой скорости

За 21-28 апреля в Чуйской области Управление по обеспечению дорожной безопасности выявило 5211 нарушений ПДД.

Как пишет пресс-служба Чуйского УОБДД по ГУОБДД, в том числе:

- превышение допустимой скорости — 2499,

- создание препятствий другим авто и неподчинение дорожным знакам — 1673,

- другие факты нарушений ПДД — 546,

- управление автомобилем в нетрезвом состоянии — 82,

- управление транспортом без прав — 45,

- нарушение правил эксплуатации транспортным средством — 24,

- незаконная тонировка стекол авто — 6.

С помощью АПК «Авто-Ураган» выявлено 212 авто, превысивших допустимую скорость, а также имевших ограничения со стороны следственных и судебных органов.

За разные нарушения 228 водворены на штрафстоянку.

«Сводка» (АКИpress)