В Бишкеке подросток стал жертвой грабителей

Задержаны подозреваемые в грабеже, сообщила пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

21 апреля в милицию с заявлением обратилась женщина. По ее словам, примерно в 8 часов вечера того же дня неизвестные, применив физическую силу, отобрали у её 14-летнего сына телефон марки Redmi 11C стоимостью 17 тыс. сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 (Грабёж) УК КР.

Сотрудники милиции задержали подозреваемых - ими оказались Н.Н., 2007 года рождения, и К.Э., 2008 года рождения. Их водворили в ИВС.

Расследование продолжается.

«Сводка» (АКИpress)