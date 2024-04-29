На детской площадке подрались дети, конфликт перерос в разборку родителей

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой еще не готовы.

В одном из торговых центров в Бишкеке произошел конфликт между детьми, в который вмешались родители, сообщила пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

6 апреля в милицию с заявлением обратилась гражданка П.М. По ее словам, примерно в 5 часов вечера неизвестные из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения её 14-летнему сыну.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой еще не готовы.

В милицию обратилась и вторая сторона — гражданка Б.А. Она также сообщила, что из хулиганских побуждений неизвестные нанесли телесные повреждения её 6-летнему сыну.

Как говорят в УВД, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения, которые получил 6-летний мальчик, расцениваются как «легкий вред здоровью, не повлекший за собой кратковременное расстройство здоровью», так как длительность болезненного процесса, связанной с травмой, составляет не более 7 дней.

В настоящее время материалы находятся на стадии проверки, оценка действиям обеих сторон будет дана после получения результатов судебно-медицинской экспертизы 14-летнего мальчика.

«Сводка» (АКИpress)