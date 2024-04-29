ГКНБ: Задержан сотрудник Госфиннадзора Ш.Э.Ш.

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках продолжающихся по демонтажу мероприятий в финансовой системе выявлен факт вымогательства у гражданина КР «А.у.Н». денежных средств со стороны работника Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР (далее – Госфиннадзор) «Ш.Э.Ш.».

Установлено, что гражданин «А.у.Н» арендует часть площади автосалона, где занимается реализацией автомашин различных марок. В целях продвижения своей интернет страницы и рекламы продажи автомобилей организовал розыгрыш автомашины.

В апреле сего года в автосалон прибыл работник Госфиннадзора «Ш.Э.Ш.», и представившись работником надзорного органа оказав морально-психологическое давление, заявил, что его деятельность незаконна, в связи с чем может организовать проверку с дальнейшим возбуждением уголовного дела. Далее, для положительного решения данного вопроса потребовал 2000 (две тысячи) долларов США.

26 апреля с.г. в рамках материалов следственно-оперативной работы сотрудник Госфиннадзора «Ш.Э.Ш.» в своем рабочем кабинете задержан, при получении взятки в размере 53 тыс. сомов, который вынудил заявителя перевести ему сумму на свой личный счет с одного из торговых центров столицы через банкомат.

В настоящее время, продолжаются соответствующие следственно – оперативные мероприятия по установлению иных коррупционных проявлений, возможно совершенных указанным должностным лицом.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.