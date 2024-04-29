Видео - По факту мошенничества задержан сотрудник Узгенского районного суда

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ просит не обращаться к различным лицам, обещающим оказать влияние на исход судебных решений, а подавать заявления в компетентные органы.

ГКНБ установлен факт мошенничества со стороны сотрудника административно-хозяйственного отдела Узгенского районного суда Ошской области И.Т.З., требовавший 2 тыс. долларов США, за содействие в положительном решении имущественного спора по гражданскому делу.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, в рамках рассмотрения поступившего заявления по факту вымогательства, 24 апреля 2024 года задержан сотрудник административно-хозяйственного отдела Узгенского районного суда Ошской области И.Т.З., при обыске автомашины и дома которого были обнаружены ранее переданные заявителем 150 тысяч сомов.

В рамках следственно-оперативных действий установлено, что И.Т.З. как работник Узгенского районного суда, предоставлял т.н. «посреднические» услуги по решению отдельных вопросов касаемо гражданских/уголовных дел, рассматриваемые в данном суде.

Поступающие данные свидетельствуют о том, в поисках справедливости для предотвращения вынесения неправосудных решений, граждане, нередко вынуждены к поиску любых способов для защиты своих законных прав. Подобными случаями, часто пользуются всевозможные посредники из числа действующих работников судов, адвокатов, а также различных сомнительных лиц, зарабатывая на проблемах граждан мошенническими способами.

В связи с этим, ГКНБ просит не обращаться к различным лицам, обещающим оказать влияние на исход судебных решений, а подавать заявления в компетентные органы.