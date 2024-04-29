Видео - Выявлены факты мошенничества со стороны владельцев торговых комплексов "Мега мол"," Ордо" и части рынка" Ак-Тилек+"

Бишкек, "Саясат.kg". Владельцы торговых комплексов подписали с предпринимателями лишь договоры аренды помещений сроком на 10 лет.

Госкомитетом национальной безопасности Кыргызской Республики выявлены факты мошеннических действий со стороны владельцев торговых комплексом «Мега мол», «Ордо» и части рынка «Ак-Тилек+» в г.Каракол, которые ранее продали отдельные торговые точки и бутики гражданам без выдачи технических паспортов.

При этом, вместо правоустанавливающих документов на коммерческие объекты, владельцы торговых комплексов подписали с предпринимателями лишь договоры аренды помещений сроком на 10 лет.

Более того, предприниматели, за счет собственных средств производили ремонтные работы выкупленных коммерческих помещений в указанных торговых центрах, а также были вынуждены ежемесячно выплачивать арендную плату в размере от 2500 до 15000 сомов.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в рамках которого у владельцев торговых комплексов «Ордо» и «Мега мол» «О.А.Э.» и «О.Э.А.» были произведены обыски, в результаты обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их мошеннические действия.

В порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики «О.А.Э.» задержана и водворена в ИВС ОВД г.Каракол, следствие продолжается.