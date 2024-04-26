В городе Ош чиновники отдали землю музейного комплекса «Сулайман-Тоо» частникам

Прокуратура Оша проверила исполнение земельного законодательства КР.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По ее данным, сотрудники управления землеустройства и регистрации прав на недвижимое имущество, злоупотребляя должностным положением, по акту приема-передачи выдали государственный акт на право частной собственности на земельный участок в 6 тысяч 818 квадратных метров в особо охраняемой природной территории при Национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо».

Стоимость участка — 204 миллиона 540 тысяч сомов. Государству причинен ущерб в особо крупном размере. Ошская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Следствие поручено СС МВД.



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