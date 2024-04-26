У депутата айыльного кенеша выявили поддельный аттестат о среднем образовании

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении депутата айыльного кенеша Болот Мамбетовского айыльного аймака Тонского района «К.У.К.», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 379 УК КР (использование заведомом подложного официального документа).

Следствием установлено, что «К.У.К.», заранее зная о порядке выдвижения кандидатур в депутаты айыльных кенешей, в 2020 году приобрел поддельный аттестат о среднем образовании №038000, выданный школой им.Б.Мамбетова с.Торт-Куль Тонского района, который использовал при регистрации в качестве кандидата в депутаты местного кенеша в январе 2021 года.

Таким образом, не имевший оконченного среднего образования «К.У.К.» был незаконно зарегистрирован Территориальной избирательной комиссией Тонского района в качестве кандидата и в последующем избран депутатом Болот Мамбетовского айыльного кенеша.

Ведется следствие.