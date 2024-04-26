Видео - Пресечена деятельность транснациональной преступной группировки организовавшей устойчивый канал контрабанды наркотических веществ

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные заключены под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызкой Республики в ходе проводимых соответствующих мероприятий совместно с Таможня «Манас» пресечена деятельность транснациональной преступной группировки, которая отмывала теневые финансовые средства за счёт организации устойчивого канала контрабанды наркотических веществ из стран ближнего и дальнего зарубежья в КР с последующей переправкой в соседние страны РК, РУ и КНР.

Так, в результате проведенных масштабных оперативных работ, в одном из складских помещений г.Бишкек, выявлен большой объём маковой соломы общим весом более 4-х тонн. Результаты лабораторных исследований маковой соломы, содержащие наркотические и психотропные вещества «Кодеина» и «Морфина», составили около 350 килограммов.

В рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. ст.285 ч.2 п.4 (Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу КР) и ст. 282 ч.2 п.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) задержаны граждане КР А.Ф.К. и А.А.К.

Задержанные заключены под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.