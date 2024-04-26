Замглавы ГИК рассказал, каким методом строят ипотечное жилье

Страны Европы, России, Казахстана используют данный метод.
Депутат Чолпон Султанбекова интересуется, может ли Государственная ипотечная компания конкурировать с частными строительными компаниями по качеству строительства объектов. Об этом она спросила 26 апреля на заседании парламентской фракции "Ишеним".
Заместитель председателя ГИК Тилек Джээмбаев ответил, что могут.
"Метод, который сейчас используется, - железобетонный монолит, метод туннельной палки, который устойчив к землетрясениям. Страны Европы, России, Казахстана используют данный метод. Наши граждане могут не опасаться. Качество хорошее. Кроме того, экспертизу проводит Госстрой, двухсторонний технадзор - Госстрой и Управделами президента", - сообщил замглавы компании.
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