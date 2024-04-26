Депутат просит снизить цены на госипотеку в регионах: Гражданам придется голодными сидеть?

Депутат Жылдыз Таалайбек кызы просит пересмотреть стоимость ипотечного жилья в регионах.

На заседании парламентской фракции "Ишеним" 26 апреля она напомнила, что себестоимость жилья составляет $650.

По ее словам, уровень жизни в регионах по сравнению со столицей ниже.

"Заработная плата ниже, чем в Бишкеке. Как люди в регионах будут платить по $650, если зарплата у них не выше 12 тыс. сомов? Граждане знают, сколько им придется платить? $650, могу сказать за свой регион (Нарын. - Прим. Kaktus.media), - дорого. Пересмотрите цены. Если деньги будут уходить на ипотеку, а есть еще бытовая, каждодневная жизнь, им будет очень сложно. Нарын, Баткен, я думаю, не смогут такую цену платить", - обратилась она к замглавы ГИК Тилеку Джээмбаеву.

Он согласился, что не все смогут оплачивать ипотеку. "Но рыночные цены во всех областных центрах если не сравнялись, то уже даже выше себестоимости. При цене $650 и сроках ипотеки в 25 лет средняя ежемесячная стоимость составляет 14 тыс. сомов", - добавил заместитель председателя компании.

"Это их ежемесячная зарплата! Если они все деньги будут отдавать, им придется голодными сидеть?" - возмутилась Таалайбек кызы.

"Учитывая совокупный доход семьи и первоначальный взнос, ежемесячная сумма складывается на достаточном уровне", - ответил Джээмбаев.

По его словам, в Нарыне и Нарынской области в очереди на ипотечное жилье стоит 491 семья, сейчас в областном центре строятся 216 квартир. Позже начнется строительство в районах.



URL: https://kaktus.media/500258