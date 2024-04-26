Где построят жилье для сотрудников МВД и Минобороны? Ответ ГИК

Они готовы внести 50-процентный первоначальный взнос в 50%.

Заместитель председателя Государственной ипотечной компании Тилек Джээмбаев рассказал, где будет построено ипотечное жилье для сотрудников Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

На заседании парламентской фракции "Ишеним" 26 апреля он сообщил, что ГИК для строительства объектов переданы участки:

- 11 га, принадлежащие Минобороны - на пересечении улиц Волковой и Сыдыгалиева;

- 2 га на пересечении улиц Логвиненко и Л. Толстого и 3,5 га в мкр. "Тунгуч", принадлежащие МВД.

Замглавы ГИК добавил, что на приобретение жилья заявки подали 2 тыс. граждан, находящихся в миграции. Они готовы внести 50-процентный первоначальный взнос в 50%.



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