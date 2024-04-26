Суд признал задержание бывшего чиновника Тукунова законным, его вновь заключили под стражу

Тогда районная прокуратура обратилась в облсуд с просьбой отменить решение первой инстанции.

Чуйский областной суд 26 апреля рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры Аламединского района на решение первой инстанции в отношении бывшего заместителя председателя Службы антимонопольного регулирования Акжолтоя Тукунова.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, Тукунов был задержан 17 апреля и водворен в ИВС. По версии следствия, он подозревается по ст.278 ч.3 («Массовые беспорядки, призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами») УК КР. В связи с чем перед Аламединском районным судом внесено ходатайство о проверке законности и обоснованности задержания и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу Тукунова.

В милиции отметили, что несмотря на тяжесть совершенного преступления, райсуд признал задержание Тукунова незаконным и отпустил его под подписку о невыезде до 16 июня.

Тогда районная прокуратура обратилась в облсуд с просьбой отменить решение первой инстанции.

В итоге судебной коллегией по уголовным делам и делам об административных правонарушениях признано законным и обоснованным задержание Тукунова. Его водворили в СИЗО-1 до 17 июня.

АКИpress