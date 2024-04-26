Завершился прием заявлений от избирателей о возможности проголосовать вне помещения на выборах депутатов ЖК по трем округам

По Баткенскому округу в 8 из 81 УИК подано 31 заявление о предоставлении избирателям возможности проголосовать вне помещения.

25 апреля завершился прием письменных заявлений от избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения на досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша по Баткенскому, Ошскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам, сообщили в Центризбиркоме.

По Баткенскому округу в 8 из 81 УИК подано 31 заявление о предоставлении избирателям возможности проголосовать вне помещения.

Из них:

по старости – 16;

по инвалидности - 8;

по болезни – 7.

По Ошскому округу в 41 из 55 УИК подано 488 заявлений о предоставлении избирателям возможности проголосовать вне помещения.

Из них:

по старости – 183;

по инвалидности - 179;

по болезни –105;

отдельные категории -21.

По Кара-Суйскому одномандатному избирательному округу №9 в 25 из 62 УИК подано 168 заявлений о предоставлении избирателям возможности проголосовать вне помещения.

Из них:

по старости – 72;

по инвалидности – 39;

по болезни – 57.

Справочно:

Голосовать вне помещения, согласно статьи 33 конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» имеют право избиратели, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования.

А также:

- избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;

- избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии:

- военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов мест,

- сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования,

- избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы,

- избиратели, работающие вахтовым методом.

За 2 дня до дня голосования участковая избирательная комиссия на своем участке обязана вывесить реестр избирателей, подавших письменное заявление о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Голосование вне помещения для голосования проводится только за один календарный день до дня голосования в период с 8 до 20 часов и только на основании письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Заявление избирателя может быть сделано в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 2 календарных дней до дня голосования.

АКИpress