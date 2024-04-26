ГКНБ: Задержан член международной наркогруппировки и изъяты наркотические средства «мефедрон»

Бишкек, "Саясат.kg". Рыночная цена за 1 гр. данного вещества составляет 6000 сомов, что в целом стоимость обнаруженного груза достигает 12 000 000 сомов.

ГКНБ Кыргызской Республики 21 апреля 2024 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, возбужденного уголовное дело по ст. 282 УК КР «незаконное изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере» задержан член международной наркогруппировки «К.у.А.».

На автотрассе «Аэропорт Манас – г. Бишкек» между населенными пунктами Пригородное и Достук Чуйской области, задержан гражданин Кыргызской Республики «К.у.А.», 01.02.1995 г.р., у которого обнаружены наркотические средства синтетического происхождения «мефедрон» общим весом 2 кг.

Рыночная цена за 1 гр. данного вещества составляет 6000 сомов, что в целом стоимость обнаруженного груза достигает 12 000 000 сомов.

Вышеуказанный задержанный «К.у.А.» водворен в СИЗО ГКНБ КР на время проведения следственных мероприятий.

На сегодняшний день в связи с динамичностью появления новых видов наркотиков синтетического происхождения, а также методов связи (интернет мессенджеры, социальные сети) обеспечивающие анонимность в организации распространения и сбыта за определенное денежное вознаграждение широко привлекаются молодежь. В связи, с чем ГКНБ Кыргызской Республики призывает родителей быть бдительными в отношении своих детей, взять на контроль их времяпровождение и окружение, а также на постоянной основе проводить разъяснительные беседы.

Напоминаем, что согласно УК КР, за подобного рода преступления к уголовной ответственности привлекаются лица с возрастом начиная с 14 лет на срок от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов данного наркоканала, а также ведется активная работа в данном направлении.