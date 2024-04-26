В милиции рассказали, за что завели уголовное дело на родственников погибшей девочки в стоматологии

Расследование продолжается.

В пресс-службе УВД Октябрьского района города Бишкек рассказали редакции «Сводка АКИpress», за что было заведено уголовное дело в отношении родственников погибшей девочки в стоматологии.

24 апреля начался судебный процесс по делу о смерти трехлетней Алии. В ходе процесса произошла стычка между сторонами: родственниками погибшей девочки Кубанычбековыми и обвиняемыми врачами.

Так, в милицию с заявлением обратился гражданин Т.Д. По его словам, родственники погибшей девочки — К.А., И.А. и К.Э. в зале судебного заседания, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражаясь нецензурной бранью, беспричинно нанесли телесные повреждения участникам процесса, также испортили государственное имущество в зале суда.

Следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) Уголовного кодекса КР. Назначены экспертизы.

Расследование продолжается.

В милиции отметили, что все виновные лица будут привлечены к уголовной ответственность в рамках закона.

«Сводка» (АКИpress)