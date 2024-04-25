Видео - За дачу взятки задержан бывший глава Шаркского айыл-окмоту Кара-Суйского района

Бишкек, "Саясат.kg". М.Б.М., злоупотребляя своим служебным положением, выдал участок площадью 10 га одной из строительных компаний...

При попытке дачи взятки сотруднику Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики задержан бывший глава М.Б.М.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в феврале текущего года получены сведения о незаконной выдаче «М.Б.М.» земельного участка сельскохозяйственного назначения в селе Ачы Шаркского айыл-окмоту Кара-Суйского района Ошской области.

Установлено, что М.Б.М., злоупотребляя своим служебным положением, выдал участок площадью 10 га одной из строительных компаний, путем подделки постановления о выделении нетрансформированного земельного участка.

Во время проведения проверочных мероприятий по данному факту, в целях получения положительного решения вопроса по доследственной проверке, М.Б.М. предложил сотруднику ГКНБ взятку в размере 20 тысяч долларов США.

При передаче половины денежных средств в размере 9800 долларов США сотруднику ГКНБ М.Б.М. задержан по ст345 ч.3. ( дача взятки в особо крупном размере)УК КР. 23.04.2024 решением Ошского городского суда в отношении М.Б.М. была избрана мера пресечения в виде содержания его под стражей в СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца.