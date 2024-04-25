А.Жапаров сделал замечание директору Нацагентства по инвестициям Иманову

Глава кабмина предупредил, что у Т.Иманова есть 3 месяца на исправление ситуации в агентстве.

Председатель кабмина - руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров 25 апреля на заседании коллегии Администрации президента, сделал замечание директору Национального агентства по инвестициям Талантбеку Иманову.

Глава кабмина предупредил, что у Т.Иманова есть 3 месяца на исправление ситуации в агентстве.

Ранее председателькабмина объявил выговоры министру цифровизации Нурие Кутнаевой и министру транспорта Тилеку Текебаеву.

Справка:

Существуют 7 видов дисциплинарных взысканий, которые налагаются на госслужающего:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) предупреждение о неполном служебном соответствии;

5) понижение в классном чине;

6) понижение в должности;

7) освобождение от занимаемой должности.

Tazabek