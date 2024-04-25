Сессия БГК началась с опозданием на час. Новые депутаты возмущены

Сегодня, 25 апреля, депутаты Бишкекского городского кенеша собрались на очередную сессию.

Заседание назначили на 09:00, но в это время оно, как обычно, не началось, так как не было кворума.

Многих новых депутатов это сильно возмутило.

Отметим, что это не первая задержка сессии, за всю историю последних двух созывов практически ни одно заседание не начиналось вовремя. Депутаты БГК постоянно опаздывают, и в лучшем случае сессия начинается с задержкой на 15-20 минут.

Это заседание не стало исключением. Кворум из 119 депутатов собрался только к 10:00. Всего в заседании должны принимать участие 235 депутатов, 190 из которых присоединились в рамках административно-территориальной реформы. К прежнему депутатскому корпусу, который состоял из 45 человек, присоединились еще 190 депутатов из айылных кенешей, которые войдут в состав столицы после ее расширения. Это депутаты Орока, Новопавловки, Маевки, Пригородного, Аламедина, Нижней Ала-Арчи, Лебединовки, Ак-Жола, Мыкана, жилмассивов "Ак-Жар", "Нуркожо-Ата", "Адилет", "Алтын-Казык" и так далее.



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