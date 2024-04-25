В приложении Tunduk появился еще один цифровой документ - свидетельство об ИП

В мобильном приложении Tunduk появился новый цифровой документ – свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя.
Об этом рассказали в ГУ "Тундук".
Свидетельство ИП подтверждает статус индивидуального предпринимателя и содержит информацию о регистрационных данных.
Цифровое свидетельство ИП может потребоваться в различных ситуациях, включая открытие банковского счета, предоставление отчетности, заключение договоров и т. д.
Предъявлять свидетельство ИП в цифровом формате можно государственным органам, органам местного самоуправления, должностным, юридическим и физическим лицам.
Государственный портал электронных услуг позволяет получать 132 справки и документа в электронном формате.
Все документы в электронном формате, выданные порталом, имеют ту же юридическую силу, как и бумажный документ или справка. Так, в приложении есть водительское удостоверение и ID-карта.
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