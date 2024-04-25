Казахстанский блогер сообщил, что его задержали в Бишкеке. Комментарий РУВД

Казахстанский блогер Айдын Тусупов заявил о своем задержании в Бишкеке.

Об этом он сообщил 24 апреля на своей странице в соцсетях.

На его странице указано: "Пока не ясно, за что, не объяснили. Упаковали прям в отеле, нахожусь в РОВД".

Он добавил, что розыгрышей на улицах столицы не будет, а сам блогер будет без связи.

Отметим, что Айдын Тусупов у себя на странице публиковал видео о том, как он посетил казино в Бишкеке, выиграл там деньги и начал раздавать их на улицах Бишкека за подписку на его странице.

Кроме этого, на видео он выражался нецензурной бранью в адрес девушек.

В Октябрьском РУВД Бишкека позже сообщили, что Айдына Тусупова отпустили после профилактической беседы по его видео, опубликованному на его странице.

"На этом видео еще один мужчина выражался нецензурно в парке "Ынтымак". Второй участник видео, который выражался нецензурно, разыскивается милицией", - сообщили в РУВД.



URL: https://kaktus.media/500141