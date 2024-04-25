Владельцам объектов на территории парка Ататюрка выдают уведомление

Таким образом, 43 га земли, ранее выделенных под строительство, должны быть возвращены под парк.

Жильцы двух многоэтажных домов на улице Малдыбаева получили уведомление об освобождении зданий в связи с возвратом участка в муниципальную собственность. В мэрии Kaktus.media прокомментировали данную ситуацию.

В муниципалитете напомнили, что 12 апреля мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Мустафы Кемаля Ататюрка, площадью 107 га в границах. Согласно постановлению, должны быть восстановлены границы парка, утвержденные в 1992 году. Таким образом, 43 га земли, ранее выделенных под строительство, должны быть возвращены под парк.

"Управлением по контролю за землепользованием мэрии Бишкека в рамках своих полномочий выдаются уведомления владельцам объектов, построенных на территории парка Ататюрка. На сегодняшний день столичным муниципалитетом все работы по возврату территорий парка будут проводиться в рамках действующего законодательства", - ответили в мэрии.

На уточняющий вопрос, будут ли снесены два многоэтажных дома, в муниципалитете ответили, что все решения будут приняты "только в рамках законодательства".

Напомним, 19 апреля арендатор одного из коммерческих помещений дома на ул. Малдыбаева получил уведомление о том, что здание необходимо освободить в связи с тем, что участок, на котором оно построено, будет возвращен в муниципальную собственность. Жильцы отметили, что в мэрии им не дают пояснений по поводу сложившейся ситуации, владельцы квартир не знали, подлежит ли их дом сносу и как им защитить свои интересы. По словам жильцов, эти дома построила компания "Ихлас" в 2016 году на участке, который не входит в территорию парка Ататюрка.



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