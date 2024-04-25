Битва на поле: как проходил футбольный турнир на кубок «Газпром Кыргызстана»

Бишкек, "Саясат.kg". Своеобразный футбольный праздник открыл генеральный директор «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев.

В Бишкеке состоялся захватывающий футбольный турнир на кубок «Газпром Кыргызстана», приуроченный 10-летнему юбилею компании. Турнир собрал лучшие 12 команд государственных ведомств, топливно-энергетических компаний из Кыргызстана и соседнего Казахстана.

Своеобразный футбольный праздник открыл генеральный директор «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев. В своей речи он подчеркнул значимость поддержки государства в развитии футбола.

Болот Абилдаев, генеральный директор ОсОО «Газпром Кыргызстан»: «Сегодня на нашем стадионе "Школы Газпром Кыргызстан" большой спортивный футбольный праздник. Этот турнир мы приурочили к 10-летнему юбилею нашей компании "Газпром Кыргызстан".

Футбол становится одним из самых главных видов спорта в Кыргызстане. Недавно вышел Указ Президента Кыргызской Республики о дополнительном содействии развитию футбола. В рамках этой государственной политики футбол на самом деле получает второе дыхание. Поэтому у данного вида спорта впереди огромное будущее в нашей стране. И мы нефтяники, газовики тоже в этом деле будем участвовать».

Турнир на кубок «Газпром Кыргызстан» проходил два дня, на протяжение которых все матчи судили Тимур Кулалиев – судья национальной категории, Чынгыз Мустафаев – рефери ФИФА и Дастан Макешов – судья по футболу.

Болельщики активно поддерживали игроков, что стимулировало их на борьбу до последнего момента. В матче за третье место между командами «Газпромнефть-Казахстан» и «Газпром Кыргызстан» счет остался ничейным, но в решающем пенальти третье место досталось команде «Газпромнефть-Казахстан».

Финальные матчи привлекли особое внимание зрителей. Соперничество в поединке между командами Министерства энергетики КР и «Газпромнефть-Азией» было особенно интенсивным. В результате упорной борьбы победу одержала команда «Газпромнефть-Азии», а футболисты государственного ведомства заняли второе место.

Константин Бухмиллер, вратарь команды Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора: «Турнир замечательный. Организован на высоком уровне. Нам очень понравилось. Отдельно хотелось бы сказать спасибо организаторам. В последующем также будем участвовать».

Эркин Жуматаев, капитан команды Министерства энергетики: «Большое спасибо “Газпрому” за возможность участвовать в этом турнире. Мы хорошо подготовились к соревнованиям. Участие впервые для нас было настоящим вызовом, но благодаря упорству и усилиям всей команды мы смогли занять второе место. Финальный матч прошёл хорошо, что команда-победитель действительно заслужила своё звание лучшей».

Азиз Абдылдаев, капитан команды «Газпромнефть-Азия»: «Хочу поздравить всех сотрудников “Газпромнефть Азии” с заслуженной победой! Эта победа была нелёгкой и достигнута благодаря упорному труду всей команды. Соперники были сильными. Каждый из нас бился до последнего, и наш успех – результат нашего единства и командной работы».