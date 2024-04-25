Видео - Задержана являвшаяся акционером и одновременно директором ОАО «Курортторг Жетиген» - рынка «Жетиген» в г.Чолпон-Ата

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

ГКНБ Кыргызской Республики установлены факты незаконной финансово-экономической деятельности со стороны акционеров и руководства ОАО «Курортторг Жетиген», которые на протяжении длительного времени скрывали реальные объемы получаемых доходов, а также осуществляли незаконные поборы с предпринимателей, под предлогом финансирования различных проектов на территории Иссык-Кульской области.

23 апреля 2024 года, ГКНБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 УК КР (мошеннических действиях в особо крупном размере) задержана гражданка КР «Б.Л.Д.», являвшаяся акционером и одновременно директором ОАО «Курортторг Жетиген» - рынка «Жетиген» в г.Чолпон-Ата.

Следствие продолжается.