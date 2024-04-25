Кыргызстан и Азербайджан намерены вместе исследовать местные месторождения

Стороны стремятся развивать сотрудничество по следующим направлениям...

Между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством энергетики Азербайджанской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере.

Документ подписали министр энергетики КР Таалайбек Ибраев и министр энергетики Азербайджанской Республики Шахвазов Парвиз Октай оглы.

Основной целью меморандума являются развитие азербайджанско-кыргызского сотрудничества в энергетической отрасли, оказание положительного влияния на социально-экономическое развитие страны, а также стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в этой сфере.

Стороны стремятся развивать сотрудничество по следующим направлениям:

- совместные исследования и разработки нефтяных месторождений на территориях государств сторон;

- торговля нефтью и нефтепродуктами;

- сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и гидроэнергетика.

Отметим, что документ подписан в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику.



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