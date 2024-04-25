Кыргызстан и Азербайджан намерены вместе исследовать местные месторождения

Стороны стремятся развивать сотрудничество по следующим направлениям...
Между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством энергетики Азербайджанской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере.
Документ подписали министр энергетики КР Таалайбек Ибраев и министр энергетики Азербайджанской Республики Шахвазов Парвиз Октай оглы.
Основной целью меморандума являются развитие азербайджанско-кыргызского сотрудничества в энергетической отрасли, оказание положительного влияния на социально-экономическое развитие страны, а также стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в этой сфере.
Стороны стремятся развивать сотрудничество по следующим направлениям:
- совместные исследования и разработки нефтяных месторождений на территориях государств сторон;
- торговля нефтью и нефтепродуктами;
- сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и гидроэнергетика.
Отметим, что документ подписан в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику.
URL: https://kaktus.media/500132