Тенденции зарплат и спроса на водителей в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат.kg". По данным на апрель 2024 года, спрос на водителей в стране увеличился на 43% за последний год.

HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

Водительский сектор Кыргызстана переживает период значительного роста как в предлагаемых заработных платах, так и в уровне востребованности этой профессии. Последние данные свидетельствуют о росте средней предлагаемой заработной платы для водителей в стране в 2023 году на 21% по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 44 тысяч сомов.

Особенно высокий спрос на водителей наблюдается в крупных городах, таких как Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Каракол, где предлагаемые заработные платы оказываются наиболее привлекательными. Вакансии для водителей такси, а также для водителей-дальнобойщиков, водителей грузовиков и водителей-экспедиторов, занимают лидирующие позиции среди самых "дорогих" предложений с заработной платой от 80 000 до 220 000 сомов на руки.

По данным на апрель 2024 года, спрос на водителей в стране увеличился на 43% за последний год, а общее число вакансий в 2023 году составило почти 3 тысяч.

Важно отметить, что в каждой третьей вакансии указывается на возможность оформления по трудовому договору, что свидетельствует о стремлении к соблюдению трудового законодательства и обеспечению социальных гарантий для водителей.

Рахима Махмудова, менеджер по маркетингу и PR