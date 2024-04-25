Новый лифт, построенный при поддержке США, улучшит доступность в библиотеке для детей и юношества имени К.Баялинова

Бишкек, "Саясат.kg". Открытие этого лифта для граждан с инвалидностью является очередным усилием США и Кыргызстана по созданию более инклюзивного общества.

В Республиканской библиотеке для детей и юношества им. К.Баялинова состоялась торжественная презентация нового лифта для лиц с инвалидностью, который обеспечит равный доступ к ресурсам и программам библиотеки. Реализация этого проекта стала возможной благодаря гранту Государственного департамента США в размере более 2 миллионов сомов, при тесном сотрудничестве между Посольством США, Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики и администрацией библиотеки Баялинова.

Как первый такой лифт в кыргызском государственном учреждении, он станет символом совместной приверженности правительств США и Кыргызстана к инклюзивности и доступности. Доступ к лифту осуществляется через Центр инклюзивного образования "Камкор". Он позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно пользоваться услугами всей библиотеки и насыщенной программой, которая она предлагает, включая спонсируемые посольством США программы STEM в Мейкер Спейс и клубы изучения английского языка в Американском уголке.

«Давая возможность всем посетителям получить доступ к образовательным ресурсам, программам и мастерским STEM, мы устраняем барьеры и открываем двери новым возможностям», - сказал посол США в Кыргызской Республике Лессли Вигери.

«От имени Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР выражаем слова благодарности Посольству США в КР, лично господину Послу – Лесли Вигери за оказанную помощь и поддержку людей с инвалидностью по улучшению их жизненных условий и решение проблем получения образования и доступа к информации», - добавила заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Айнура Аскарова.

Открытие этого лифта для граждан с инвалидностью является очередным усилием США и Кыргызстана по созданию более инклюзивного общества.