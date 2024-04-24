Бишкекчанин задержан за избиение супруги

Сотрудниками милиции задержан подозреваемый в совершении хулиганства, сообщает УВД Октябрьского района.

По данным милиции, к ним обратилась гражданка Б.Л. с просьбой принять меры в отношении супруга К.Т., который применяет физическое насилие. А именно, находясь во дворе дома на улице Кегете-Таш ж/м «Кара-Жыгач» г. Бишкек, беспричинно нанес телесные повреждения.

По данному факту Следственной службой УВД возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции, был установлен и задержан гражданин К.Т.,1996 года рождения. Доставлен в Следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

"Внимание! Уважаемые горожане столичная милиция призывает пострадавших от семейного насилия и лиц, ставших свидетелями незамедлительно сообщить ближайшему сотруднику милиции или по короткому круглосуточному номеру 102", - говорится в сообщении.



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