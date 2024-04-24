Шаг до финала Кубка АФК. «Абдыш-Ата» сегодня сыграет ответный матч с австралийской командой

Игра стартует в 15.00 по бишкекскому времени на стадионе «Индастри Групп».

Сегодня в австралийском Госфорде состоится ответный матч «Централ Кост Меринерс» — «Абдыш-Ата» в рамках интерзонального финала Кубка Азиатской конфедерации футбола.

Игра стартует в 15.00 по бишкекскому времени на стадионе «Индастри Групп».

Напомним, что первая встреча завершилась ничейным счетом 1-1. Команда, которая выиграет сегодняшний матч, получит путевку в гранд-финал турнира.

В финале, который пройдет 5 мая, данная команда встретится с оманским клубом «Аль Ахед».

Прямая трансляция сегодняшней встречи будет доступна на канале «УТРК».

Кабар