В Бишкеке отключат свет тысячам должников. Как проверить, оплачены ли ваши счета

Завтра, 25 апреля, "умные" счетчики (АИИСКУЭ) дистанционно начнут отключать более 5 100 бытовых абонентов Бишкека за дебиторскую задолженность.

Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского предприятия электрических сетей - филиала ОАО "НЭСК".

Информацию о состоянии своего лицевого счета можно узнать на сайте компании в рубрике "Баланс абонента" и через мобильное приложение "Мой свет". Помимо этого, абоненты могут узнать свой баланс, позвонив в круглосуточный колл-центр по номерам:

- 1209, 105;

- 0772 00 12 09, 0702 00 12 09, 0556 00 12 09;

- или написать сообщение на WhatsApp: 0556 00 12 09.

Оплатить счета за электроэнергию можно через:

- платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, MSТС ("Касса-24"), Megacom, "О!", "Оной";

через электронные кошельки "О!", MegaPay, UMAI, "Элсом";

- в кассах "РСК Банка", "Керемет Банка", "ДосКредоБанка", "Бакай Банка", "Коммерческого банка "Кыргызстан", "Халык Банка", "КICВ Банка", "Оптима Банка";

в ГП "Кыргызпочтасы".

Все платежи принимаются в режиме реального времени, то есть информация об оплате автоматически обновит состояние лицевого счета.



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