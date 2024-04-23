ГКНБ выявил коррупционные схемы в УКС Таласской области

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия направленные на установление лиц причастных данному противоправному деянию.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена коррупционная схема в управлении капитального строительства Таласской области.

В частности отдельные сотрудники УКС Таласской области в сговоре с руководителями строительной подрядной компании «МПМК-Талас» завысили стоимость выполненных работ по реабилитации питьевого водоснабжения Манасского района Таласской области.

Так, в результате преступного сговора отдельных сотрудников УКС с подрядной компанией, не были выполнены работы согласно проекту, в следствии чего аудиторской проверкой выявлен ущерб бюджету государства в размере 5 млн.212 тыс.552 сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия направленные на установление лиц причастных данному противоправному деянию.