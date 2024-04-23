Более 6 миллионов в день зарабатывают муниципальные перевозчики в столице

По словам мэра, каждый день на линии выходит 616 автобусов и 115 троллейбусов.

С введением валидаторов и талонов в муниципальном транспорте, количество транзакций достигло 465 тысяч. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассказал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

«Если говорить в сумме, то это 6,7 миллиона сомов в день. Таких результатов мы достигли благодаря усиленному контролю», — отметил он.

По словам мэра, каждый день на линии выходит 616 автобусов и 115 троллейбусов.



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