Более 6 миллионов в день зарабатывают муниципальные перевозчики в столице

По словам мэра, каждый день на линии выходит 616 автобусов и 115 троллейбусов.
С введением валидаторов и талонов в муниципальном транспорте, количество транзакций достигло 465 тысяч. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассказал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
«Если говорить в сумме, то это 6,7 миллиона сомов в день. Таких результатов мы достигли благодаря усиленному контролю», — отметил он.
По словам мэра, каждый день на линии выходит 616 автобусов и 115 троллейбусов.
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