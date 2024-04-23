Видео - УКМК сообщил о ситуации, связанной с «Мега Компани»

Бишкек, "Саясат.kg". Согласно условиям договора аренды, арендатор должен был заняться озеленением и благоустройством полученной территории, чего не было сделано.

В последние дни в социальных сетях со стороны отдельных информационных агентств распространяются ролики вокруг таможенного терминала компании «МегаКомпани», расположенного в с.Жоош Кара-Суйского района Ошской области, ранее принадлежащей бывшему депутату ЖК КР Токтобубу Оргалча.

В связи с этим, ГГКНБ сообщает, что в марте текущего года в результате мероприятий по проверке законности функционирования указанного ОсОО «МегаКомпани» и законности получения земельного участка было установлено, что терминал построен на территории водоохраняемой зоны на берегу реки «Талдык», где без каких-либо разрешительных документов возведено капитальное строение. Согласно условиям договора аренды, арендатор должен был заняться озеленением и благоустройством полученной территории, чего не было сделано.

Принятыми ГКНБ мерами указанные земельные участки, расположенные по адресу: Ошская область, Кара-Сууский район, с.Ак-Жар, контуры №№ 10, 62, 62а, общей площадью 7,49 Га, переданы на баланс государства в пользу Государственного предприятия «Таможенная инфраструктура» при ГТС при МФ КР. Оценочная стоимость земельных участков составляет более 520 млн. сомов. В настоящее время, проводится процесс передачи имущества самого терминала, которое по предварительной оценке составляет дополнительных 54 млн. сомов.

Следует отметить, что во время пользования данным участком ОсОО «МегаКомпани» в бюджет поступала незначительная сумма и только в виде налоговых отчислений, а после передачи участка государству в лице ГП «Таможенная инфраструктура», в период с 3 марта текущего года по настоящее время, в прибыль предприятия уже поступило 22 млн. 188 тыс. 500 сомов.