ГКНБ: Центральный рынок г.Кербен Аксыйского района стоимостью 23 млн сомов возвращён государству

Бишкек, "Саясат.kg". Рыночная стоимость объекта оценивается порядка 23 млн. сомов.

ГКНБ КР выявил факт незаконного использования гражданином КР «Б.М.» центрального рынка г.Кербен Аксыйского района Джалал-Абадской области, ранее принадлежавший администрации мэрии г.Кербен.

В 2012 году на основании договора аренды указанный рынок был передан гражданину «Б.М.» на временное пользование сроком на 5 лет, по истечении срока договора, «Б.М.» ссылаясь на якобы имевшийся договор купли продажи рынка с коммунальным кооперативом, перестал производить оплату аренды в мэрию г.Кербен для чего искусственно начал судебные тяжбы с органами местного самоуправления.

В ходе проверки установлено, что центральный рынок г.Кербен, представляющий собой скотный рынок, зерновой рынок, барахолку и авторынок, общей площадью 1,79 га с 2003 года находится на балансе мэрии города Кербен.

По итогам доследственной проверки данный рынок указанным гражданином «Б.М.» добровольно возвращён муниципалитету города Кербен. Рыночная стоимость объекта оценивается порядка 23 млн. сомов.