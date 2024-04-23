Покровка, Военно-Антоновка, Горная Серафимовка. Кабмин намерен переименовать ряд сел

Законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления предлагает переименовать несколько населенных пунктов Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей. Законопроект опубликован для общественного обсуждения.

По данным ведомства, он направлен на укрепление национальной идеологии и возвращения айылным аймакам и селам широко известных в прошлом и в настоящем наименований.

Решения о переименовании населенных пунктов приняты на собраниях жителей айылных аймаков и сел, одобрены решениями соответствующих айылных кенешей, местных государственных администраций и полномочных представителей президента в указанных областях.

Так, госагентство предлагает переименовать:

- село Говсувар Ак-Татырского айылного аймака Баткенского района Баткенской области - в село Орто-Боз;

- село Чимген города Раззаков Баткенской области - в село Чымкен;

- село Голбо города Раззаков Баткенской области - в село Алтын-Бешик;

- село Маданият Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области - в село Айбике;

- село 50 лет Киргизии Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области - в село Мин-Жыгач;

- село им. Чапаева Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области - в село Арча-Бешик;

- село Дыйкан Кара-Суйского айылного аймака Ат-Башинского района Нарынской области - в село Чоко-Бий;

- Джергеталский айылный аймак Нарынского района Нарынской области - в айылный аймак Эсеналы Дайракунов Нарынского района Нарынской области;

- Сары-Булакский айылный аймак Кара-Кульджинского района Ошской области - в айылный аймак Рыспай Абдыкадыров;

- село им. Кирова Жалпак-Ташского айылного аймака Узгенского района Ошской области - в село Кенжебай;

село Куру-Маймак Аманбаевского айылного аймака Айтматовского района Таласской области - в село Сатыкей;

- Покровский айылный аймак Манасского района Таласской области - в айылный аймак Семетей;

- село Покровка Покровского айылного аймака Манасского района Таласской области - в село Семетей айылного аймака Семетей Манасского района Таласской области;

село Новомихайловка Чым-Коргонского айылного аймака Кеминского района Чуйской области - в село Бообек;

- Военно-Антоновский айылный аймак Сокулукского района Чуйской области - в айылный аймак Кожомкул;

- село Военно-Антоновка Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области - в село Кожомкул Кожомкулского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области;

- село Горная Серафимовка Ысык-Атинского айылного аймака Ысык-Атинского района Чуйской области - в село Кебек-Бий.

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