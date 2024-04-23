Видео - На Кумтор вернулись лебеди и гуси

При добыче золота ЗАО «КГК» соблюдает самые высокие экологические требования, минимизируя вред экологии.

На один из водоемов, расположенных на территории рудника Кумтор на высоте 3630 метров над уровнем моря, вернулись лебеди и гуси, сообщили в ЗАО «Кумтор Голд Компани».

В компании отметили, что появление краснокнижных птиц на руднике является наглядным свидетельством того, что при добыче золота ЗАО «КГК» соблюдает самые высокие экологические требования, минимизируя вред экологии.

Отмечается, что в начале разработки месторождения Кумтор фиксировались случаи, когда лебеди-шипуны и гуси обосновывались на определенный период времени на небольших окрестных водоемах.

Для того, чтобы птиц никто не тревожил, специалистами рудника ограничен пеший проход и проезд автомобильного транспорта мимо водоема, где замечены лебеди и серый гусь, периметр огорожен.

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