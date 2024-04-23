В Ошской области над ликвидацией последствий селей работают свыше 500 человек и 82 единицы техники

На местах Служба гражданской обороны и местные жители работают над устранением чрезвычайной ситуации.

На юге Кыргызстана продолжаются мероприятия по ликвидации последствий схода селей, вызванных неустойчивой погодой и проливными дождями 20-22 апреля, сообщает пресс-центр МЧС КР.

Сегодня утром министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев осмотрел участки Барпинского айыл окмоту Сузакского района Джалал-Абадской области, где прошел сель, и дал соответствующие поручения по принятию оперативных мер. Здесь из-за проливных дождей селевые потоки подтопили жилые дома на участке Насосный села Комсомол. В настоящее время на месте личный состав районного отдела чрезвычайных ситуаций и службы гражданской защиты проводят работы по очистке и восстановлению внутренних дорог.

Также Ноокенском районе Джалал-Абадской области жители села Эски-Кочкор-Ата оказались в опасной ситуации из-за того, что защитное ограждение, расположенное в селе Бостон, смыло водой. Местные власти решили эвакуировать жителей в безопасные места. В настоящее время эвакуируются жители около 300 домов - 250 семей из села Бостон и 50 семей из села Эски-Кочкор-Ата переселены к родственникам. На местах Служба гражданской обороны и местные жители работают над устранением чрезвычайной ситуации. На месте работают спасатели и техника.

Кроме этого, около 22 апреля в 22:00 часов в селе Мады, Беш-Мойнок, Кыргыз-Чек, Асан-Чек Кара-Суйского района Ошской области в результате проливных дождей селевые потоки затопили жилые дома и дороги. К проведению работ по очистке территории привлечены 15 работников айылного аймака Мады, погрузчик, манипулятор.

В Ошской области, где в целях ликвидации последствий наводнения и своевременного проведения неотложных мер полномочный представитель президента 21 апреля ввел режим «чрезвычайного положения», в настоящее время работают 508 человек и 82 единицы техники.

Из 508 человек задействованы 118 сотрудников Службы гражданской обороны, 34 представителя органов местного самоуправления, 245 местных жителей и 111 спасателей.

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