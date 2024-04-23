Глава Минтранса рассказал о ситуации на дорогах, где сошли сели

Он предоставил информацию о ситуации на дорогах.

Дорожные работники продолжают расчищать дороги от последствий сошедших селевых потоков, сообщает глава Минтранса Тилек Текебаев.

Он предоставил информацию о ситуации на дорогах.

1. На автодороге Маданият – Майлуу-Суу сошли селевые потоки в 12 местах, дорога была перекрыта, в настоящее время усилиями дорожных работников открыта одна полоса.

2. ⁠На 422 км автодороги Бишкек – Ош из-за дождей произошел камнепад, дорога открыта в одну полосу. Дорожные работники производят очистку.

3. ⁠На 2+500 км автодороги Барпы - Ийри-Суу - Узген сошли селевые потоки, дорога открыта в одну полосу.

4. ⁠На 7 км 28 км автодороги Базар-Коргон - Арстанбап в 10 местах сошли мелкие селевые потоки, работники ДЭУ продолжают очистку.

5. На 10 км автодороги Ош – Сары-Таш – Эркештам идет работа по очистке.

6. На 5-7 км автодороги Куршаб – Жалпак-Таш также сошли селевые потоки, дорога открыта.

7. Также на 624-626 км автодороги Бишкек – Ош также расчистили.

«В других районах также идут дожди, дороги открыты. Дополнительная информация будет позже», — написал чиновник.

Кабар