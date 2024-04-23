ФОМС: Граждане ЕАЭС не обязаны приобретать полис ОМС

Члены их семей имеют право на приобретение Полиса ОМС как граждане Кыргызстана на 12 календарных месяцев за 1840 сомов.

Граждане государств-членов Евразийского экономического союза, работающие на законных основаниях на территории Кыргызской Республики, не обязаны приобретать полис ОМС. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС .

"Круглосуточная горячая линия 113 Фонда ОМС получает звонки от граждан Российской Федерации и Республики Казахстан, которые интересуются информацией о приобретении Полиса ОМС.

Граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Белоруссии и Армении, входящие в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые прибыли и работают на законных основаниях в Кыргызстане, считаются застрахованными по ОМС, если их работодатели уплачивают страховые взносы. Для подтверждения этого статуса необходимо предоставить выписку из личного страхового счета от Социального фонда КР. Поэтому им не требуется приобретение Полиса ОМС.

Члены их семей имеют право на приобретение Полиса ОМС как граждане Кыргызстана на 12 календарных месяцев за 1840 сомов. Однако, беременные женщины и дети данных граждан не достигших 16 лет считаются застрахованными, поэтому им не требуется приобретать Полис.

Для получения вышеперечисленных льгот необходимо предоставить следующие документы в территориальные управления Фонда ОМС: паспорт, персональный идентификационный номер, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, справку с места работы и справку с Социального Фонда КР о страховых взносах.

Территориальные управления Фонда ОМС соблюдая конфиденциальность персональных данных гражданина, вводят поступившие заявления в базу данных "Полисы ОМС" в течение одного рабочего дня. Полис вступает в силу и присваивание статуса застрахованности наступает по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты его стоимости.

Оплата за Полис ОМС производится через платежные терминалы, мобильные приложения.

Напоминаем, что при отсутствии вышеуказанных документов, стоимость Полиса ОМС для иностранных граждан составит 11 910 сомов (на 12 месяцев) или 5 955 сомов (на 6 месяцев).

Остались вопросы? Звоните на круглосуточную горячую линию 113 ФОМС. Звонки со всех устройств бесплатные".





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