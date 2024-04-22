Видео - В Жалал-Абаде за вымогательство денежных средств у частного предпринимателя задержан лжесотрудник ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР в рамках своей компентенции продолжает работу по противодействию организованным преступным групппам и сообществам.

ГКНБ КР при вымогательстве денежных средств в размере 20 тысяч сомов задержан с поличным специалист городского водоканала г. Жалал-Абад «К.Т.А.».

Установлено, что задержанный представляясь сотрудником ГКНБ КР оказывая давление на частного предпринимателя, систематически вымогал денежные средства за якобы выявленные нарушения принадлежащие ему обменного пункта в г.Жалал-Абад.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 208 УК КР (Вымогательство).

В настоящее время задержанныйв порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении преступления водворен в ИВС ГКНБ КР, ведется следствие.

ГКНБ КР в рамках своей компентенции продолжает работу по противодействию организованным преступным групппам и сообществам.

Главное управление по Жалал-Абадской области призывает жителей области обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны преступных элементов. (WhatsApp – 0995 012210).