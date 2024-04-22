В Ошской области КР введен режим чрезвычайной ситуации из-за схода селей

Бишкек, "Саясат.kg". По информации МЧС, в результате природной стихии погиб один человек.

В Ошской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за схода селевых потоков в четырех районах области. Такое решение принято на экстренном заседании штаба 21 апреля во главе с полпредом президента в области Эльчибеком Джантаевым.

Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

По ее данным, предложение ввести в области режим ЧС сделал исполняющий обязанности начальника МЧС по Ошской области Замир Эрмаматов, а полпред поддержал его.

Сход селевых потоков в Алайском, Кара-Кульджинском, Узгенском и Кара-Сууйском районах Ошской области произошел 20 апреля из-за проливных дождей в регионе.

По информации МЧС, в результате природной стихии погиб один человек. Погибшим оказался водитель, чье авто унес поток воды на 41-м километре трассы Мырзаке – Кара-Кульджа – Алайкуу. Еще троих пассажиров, находящихся в этом авто, спасли местные жители.

В МЧС также сообщили, что работы по ликвидации последствий от схода селевых потоков продолжаются.